توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. درجة الحرارة تصل إلى 43 على الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غدا الاثنين حتى الأربعاء 3 أغسطس المقبل، إذ يستمر الطقس الشديد الحرارة على جميع الأنحاء، عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا.

وأشارت الأرصاد وفق توقعات الـ72 ساعة المقبلة، إلى وجود شبورة مائية خفيفة، بداية من ساعات الصباح الباكر وحتى السادسة صباحًا، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والسريعة والقريبة من الطرق الصحراوية والمسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأيضا السواحل الشمالية ومدن القناة.

وأكدت استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات النهار، مما يزيد من الإحساس بدرجة حرارة الطقس.

درجات الحرارة الاثنين 1 أغسطس 2022

- محافظات القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- محافظات السواحل الشمالية الشرقية والغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 42.

- محافظات شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 41.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 أغسطس 2022

- محافظات القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى: 33 والمحسوسة 36.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الأربعاء 3 أغسطس 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى: 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى: 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 43 والمحسوسة 44.