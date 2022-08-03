5 علامات تكشف ما إذا كنت تتعرض للاحتيال الإلكتروني من عدمه.. اعرفهم

يتسلم عدد كبير من مستخدمي Hotmail وGmail رسالة مزيفة يُزعم أنها من إحدى شركات التوصيل العالمية، وهو ما جعل شركة Action Fraud العالمية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني تصرح بأن هناك نحو 1700 شكوى من المستخدمين حول وجود رسالة تطلب منهم تسجيل الدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية، وإدخال بيناتهم الشخصية لاستلامهم طرد خاص بهم.

احتيال لسرقة المعلومات

وذكر موقع «إكسبريس» أن هذا كله جزء من عملية احتيال معقدة لسرقة المعلومات الشخصية من الضحية، حيث يتم سرقة مستخدمي البريد الإلكتروني من خلال جمع المعلومات الشخصية والمالية التي يمكن استخدامها بعد ذلك في الاحتيال على الهوية أو سرقة الأموال من الضحية.

علامات تخبرك ما إذا كانت الرسائل حقيقية أم مزيفة

ولفت الموقع أن هناك عدد من العلامات التي يمكن من خلالها مستخدم المواقع معرفة ما إذا كان يتعامل مع رسائل حقيقية أو مزيفة:

1- التحقق من الشعار الخاص بالشركات التي يتم التحدث بلسانها، حيث يوجد فروق بين الأصلي والمزيف.

2- وجود أخطاء إملائية في الرسائل وهو ما لا يحدث في المعاملات الرسمية.

3- الشركات الكبيرة الحقيقية لن تطلب من العملاء أبدًا تقديم تفاصيل مثل المعلومات الشخصية أو المالية في رسالة بريد إلكتروني، أو مدفوعات أو معلومات شخصية أو معلومات مالية أو أرقام حسابات أو معرفات أو كلمات مرور أو نسخ من الفواتير بطريقة غير مرغوب فيها عبر البريد الإلكتروني أو البريد أو الهاتف أو الفاكس أو في المقابل على وجه التحديد لنقل البضائع أو الخدمات.

4- الرسائل التي تنقل إحساسًا بالإلحاح ولها طلبات غير متوقعة يمكن أن تكون أيضًا علامة على عملية احتيال.

5- إذا تحققت من كل هذه الأشياء ولكنك لا تزال غير متأكد مما إذا كانت الرسالة التي تلقيتها أصلية أم لا، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو الاتصال بالشركة التي تتعامل معها.