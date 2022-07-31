594 طالبا أدوا امتحان الإنجليزي في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن غرفة العمليات المركزية المُشكلة لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية لم تتلق أي بلاغات بشأن صعوبة الامتحانات في اليوم الثاني، مشيرا إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وتابع «عقل»، أن جمبع اللجان فتحت في موعدها المحدد، مشددا على مراعاة توفير الهدوء والراحة للطلاب والمعلمين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه لا شكاوى من امتحان اللغة العربية أو الإنجليزية.

594 طالبا أدوا امتحان اللغة الإنجليزية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي الطلاب الذين حضروا امتحان الشهادة الإعدادية في مادة اللغة الإنجليزية بلجان جنوب سيناء، اليوم الأحد، بلغ 594 طالبا وطالبة بنسبة حضور 77.4%، بينما أدى 191 طالبا وطالبة امتحان الفترة الثانية في مادة التربية الدينية بنسبة حضور 57.8%.

وتابع أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني، أدوا امتحان اللغة الإنجليزية وإدارة مشروعات في الفترة الأولى، بإجمالي عدد 25 طالبا على مستوى 4 لجان «مصطفى كامل الزراعية برأس سدر، أبوزنيمة الثانوية الصناعية، وطور سيناء الثانوية الفندقية، دهب الثانوية الصناعية»، بنسبة حضور 96% للفترة الأولى و100% الفترة الثانية، وحققت إدارات رأس سدر وطور سيناء ودهب نسبة حضور 100%، بينما حققت أبوزنيمة الثانوية الصناعية نسبة 93.7%.

نتيجة الثانوية العامة

وأكد محمد عقل أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن يتم الإعلان عنها طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مشيراً إلى أن الوزير سيقوم بإعلان أسماء أوائل الجمهورية أولا، موضحا أن مديرية التربية والتعليم تقوم بإرسال مندوب لاستلام النتيجة لوضع الترتيب على مستوى المحافظة، ومن ثم توزيعها على المدارس.