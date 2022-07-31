وزير التموين: بدء صرف السلع ‏التموينية للمواطنين لشهر أغسطس غدا

أعلن علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، صرف الاستعاضة الأولى لمنافذ توزيع ‏السلع التموينية لشهر أغسطس، مؤكدًا بدء صرف السلع ‏التموينية لشهر أغسطس غدا، بالنسب المقررة لكل مواطن ‏على بطاقة الدعم من السلع الأساسية، إضافة ‏إلى اختيار المواطن من السلع الأخرى بحسب الدعم المقرر له ‏على بطاقة الدعم.

الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر

وأشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقاً لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأسر الأكثر احتياجًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قريباً، حيث إنّ تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر.

صرف 25 سلعة شهريا لـ40 ألف منفذ

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، وجود 25 ‏سلعة تصرف شهريًا لـ40 ألف منفذ، يصرفون السلع ‏التموينية للمواطنين، مشيرا إلى أنّ السلع التي يتم صرفها ‏لمنافذ التوزيع هي سلع ذات جودة عالية، وتخضع لرقابة تموينية كبيرة؛ ‏للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.

وأوضح أنّ وزير التموين، دائمَا ما يوجه الأجهزة الرقابية في الوزارة، ومديريات ‏التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع ‏التموينية؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك جودة ‏السلع.‏