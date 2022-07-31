وزير التموين: بدء صرف السلع التموينية للمواطنين لشهر أغسطس غدا
كتب:
وفاء الصعيدي
03:49 م | الأحد 31 يوليو 2022
وزير التموين
أعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف الاستعاضة الأولى لمنافذ توزيع السلع التموينية لشهر أغسطس، مؤكدًا بدء صرف السلع التموينية لشهر أغسطس غدا، بالنسب المقررة لكل مواطن على بطاقة الدعم من السلع الأساسية، إضافة إلى اختيار المواطن من السلع الأخرى بحسب الدعم المقرر له على بطاقة الدعم.
الزيادة ستكون لمدة 6 أشهر
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ الزيادة المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقاً لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأسر الأكثر احتياجًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قريباً، حيث إنّ تلك الزيادة ستكون لمدة 6 أشهر.
صرف 25 سلعة شهريا لـ40 ألف منفذ
وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، وجود 25 سلعة تصرف شهريًا لـ40 ألف منفذ، يصرفون السلع التموينية للمواطنين، مشيرا إلى أنّ السلع التي يتم صرفها لمنافذ التوزيع هي سلع ذات جودة عالية، وتخضع لرقابة تموينية كبيرة؛ للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.
وأوضح أنّ وزير التموين، دائمَا ما يوجه الأجهزة الرقابية في الوزارة، ومديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك جودة السلع.