نتيجة التحويلات بالرقم القومي 2022- 2023.. اعرف موعد المرحلة الأولى

نتيجة التحويلات بالرقم القومي 2022- 2023 تشغل بال أولياء الأمور والطلاب، بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ اعتباراً من يوم 24 سبتمبر المقبل، حضورياً في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية وتعقيم الفصول بصفة مستمرة، حرصاً منهم على معرفة موقف أبنائهم في المدارس المحولين إليها استعداداً للدراسة حسب طبيعة المدرسة سواء رسمي أو حكومي.

نتيجة التحويلات بالرقم القومي 2022- 2023 تعلن إلكترونياً حسب الموقع الرسمي للمديرية، ففي محافظة القاهرة خصصت مديرية التربية والتعليم رابطاً رسمياً للحصول على النتيجة وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة التي خططت رابطاً للحصول على النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

قواعد إعلان نتيجة التحويلات بالرقم القومي

المرحلة الأولى من نتيجة التحويلات بالرقم القومي ستعلن خلال شهر أغسطس الجاري، بحسب الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك بالنسبة للمدارس الرسمية لغات، على أن يتم إعلان المرحلة الثانية خلال شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

متابعة إعلان نتيجة التحويلات بالرقم القومي هي مسئولية ولي الأمر، حيث شددت المديرية على كل ولي أمر بمتابعة موقعها الإلكتروني الرسمي لمعرفة موقف ابنه من التحويل سواء بالقبول أو الرفض، مؤكدة أن التحويل وفق مجموعة مهمة من الضوابط وهي الكثافة المتاحة بالمدرسة لمراعاة انتظام العملية التعليمية وسيرها وفق الضوابط المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

أيضاً ضوابط قبول التحويل تشمل قبول الأكبر سناً، وأكدت مديرية القاهرة على ولي الأمر باستفياء كافة الأوراق المطلوبة للمدرسة المقبول فيها نجله خلال 15 يوم من إعلان النتيجة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يعتبر التحويل لاغياً، مشددة على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.

الأوراق المطلوبة لتحويلات المدارس

- المرحلة الثانوية: «بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي وإثبات قيد وشهادة ميلاد أصلية».

-المرحلة الإعدادية: بيان نجاح للصف السادس وإثبات قيد وشهادة ميلاد أصلية.

-المرحلة الابتدائية: شهادة ميلاد أصيلة وإثبات قيد تخرج من KG 1.

موعد إعلان نتيجة التحويلات بالرقم القومي في الجيزة

بالنسبة لمحافظة الجيزة، فستعلن نتيجة التحويلات بالرقم القومي، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل عبر موقعها الرسمي، مشددة على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.