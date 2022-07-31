جامعة الأمير إدوارد الكندية بالقاهرة تنال الاعتماد الكندي ومعادلة برنامج الهندسة

أعلن فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة، الذي تستضيفه مؤسسة الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن برنامج هندسة التصميم المستدام، حصل على الاعتماد من المجلس الكندي للاعتماد الهندسي (CEAB)، بالتزامن مع تجديد الجامعة الأم في كندا لذات الاعتماد، بما يؤكد الثقة في جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب سواء في مصر أو كندا.

خريجو الجامعة ينضمون إلى قائمة المهندسين المؤهلين للعمل بالداخل والخارج

وفق بيان صادر عن الجامعة، يعمل المجلس الكندي للاعتماد الهندسي (CEAB) تحت إشراف هيئة المهندسون المحترفون بكندا (Engineers Canada)، وهي إحدى الجهات الموقعة على «اتفاقية واشنطن» التي بموجبها يتم الإقرار بوجود تكافؤ جوهري للبرامج المعتمدة من قبل هؤلاء الموقعين، والاعتراف بخريجي البرامج المعتمدة في أي من الدول الموقعة على أنهم استوفوا المتطلبات الأكاديمية لمزاولة مهنة الهندسة، ومن ثَمَّ، يستطيع خريجو فرع الجامعة بالقاهرة ممن يرغبون في العمل بالخارج التقدم لوظائف الهندسة بفضل هذا الاعتماد.

في الوقت ذاته، وافق المجلس الأعلى للجامعات المصرية، على اعتماد برنامج هندسة التصميم المستدام الذي تقدمه الجامعة بالقاهرة، وبناءً عليه، فإن العضوية في نقابة المهندسين المصرية، أصبحت مؤكدة، الأمر الذي يوفر العناء والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور حال رغبتهم في الالتحاق بهذا التخصص.

وأعرب الدكتور جريج كيف، الرئيس المؤقت لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بمدينة تشارلوت تاون، عن تهنئته لفريق العمل بكلية هندسة التصميم المستدام على تحقيق هذه النتيجة المشرفة تحت قيادة الدكتور واين بيترز، العميد المؤقت للكلية، والدكتورة رشا الشافعي، العميد المشارك لفرع الجامعة بالقاهرة.

الجامعة تأسست عام 1969

جدير بالذكر، أن جامعة جزيرة الأمير إدوارد بكندا تتمتع بتاريخ متميز في التعليم والبحث الأكاديمي الذي يعزز مهارات القيادة والإنجاز لدى الطلاب.

تأسست الجامعة عام 1969، وهي تعتز بإرثها العظيم في تحقيق التميز والابتكار، ويقدم فرع الجامعة بالقاهرة برامج متطورة تلبي احتياجات العالم في المستقبل، مثل هندسة التصميم المستدام وريادة الأعمال وبرمجة الألعاب وتصميم الواقع الافتراضي، فضلاً عن تبني نهجًا شاملًا في بناء شخصية الطلاب، وبذلك تعد الجامعةطلابها لأن يكونوا الجيل القادم من القادة الناجحين.