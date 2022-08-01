أقل تكلفة مصيف لأسرة من 4 أفراد.. اتبسط واتفسح في 4 مدن «على قد الإيد»

شهور الصيف من أفضل الأوقات لقضاء عطلة مميزة مع الأسرة والأحباب، حيث تستغل كثير من الأسر هذه الأيام في السفر والاستمتاع بجو المصايف في إحدى المدن الساحلية، للتخلص من ضغوط الحياة المختلفة والهروب من حر الصيف.

وتبحث الأسر الصغيرة المكونة من 4 أفراد على سبيل المثال، عن أفضل طريقة للسفر والاستمتاع بتكلفة مالية بسيطة.

مصيف بتكلفة بسيطة

وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين لـ«الوطن»، إنّ هناك بعض المدن الساحلية يمكن للأسر الصغيرة الذهاب إليها والاستمتاع بأجواء البحر هناك بتكلفة مادية في حدود المبلغ المتاح، مثل «جمصة، بلطيم، مطروح، والإسكندرية».

وأضاف «حلقة»، أنّه يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد، الذهاب لإحدى المدن واستئجار شقة صغيرة في حدود 200 إلى 500 جنيه إيجار يومي، وحسب المبلغ المتاح معهم يمكن للأسرة قضاء الأيام التي ترغب بها، بخلاف تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة والسفر.

لا قلق من الأسعار في أسواق المدن الساحلية

وأوضح أنّه يمكن للأسرة شراء الطعام من الأسواق العامة أو السوبر ماركت دون القلق من الأسعار مطلقا، إذ إنّ الأسعار في أسواق هذه المدن هي نفسها الأسعار في المدن العادية، ويمكن للأسرة أيضا أن تعد الطعام وتأخذه معها لتوفير مزيد من التكاليف كما لو كانوا في منزلهم.

وقال نقيب السياحيين، إنّ المدن السابقة يوجد بها شواطئ عامة تابعة لها، وهي شواطئ متاحة ومفتوحة لكل الناس، وبأسعار بسيطة يمكن للأسرة التنزه في الأماكن السياحية الموجودة في كل مدينة، والتي تكون مجانية خلال فترة المصايف، وبعض المزارات السياحية تكون مقررة بالفعل من وزارة السياحة والآثار.