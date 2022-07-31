شهيرة تنعى سهير عشقي بكلمات مؤثرة: «قلبي مش عايز يصدق»

نعت الفنانة شهيرة، صديقتها سهير عشقي، التي وافتها المنية أمس، وتعتبر صديقة للعديد من نجوم الفن رغم أنها من خارج الوسط الفني.

وكتبت شهيرة عبر حسابها على فيس بوك: «من إمبارح إيدي مش مطوعاني أنعيكي قلبي مش عارف ومش عايز يصدق ولا تغلي على اللي خلقك طبعا، صديقتي الغالية سهير عشقي عشرة العمر والعشرة الطيبة، أسأل الله أن يرزقك الجنة ونعيمها ويجعل قبرك روضة وروح وريحان يا رب».

وأضافت شهيرة: «أسألكم الدعاء أصدقائي لصديقتي الطيبة، والتعازي لزوجها وأولادها، ربنا يربط على قلوبكم وقلوب كل أحبائها ولا حول ولا قوة إلا بالله».

إيمي سمير غانم تنعى سهير عشقي

ونعت إيمي سمير غانم، بكلمات مؤثرة، سهير عشقي، التي كانت تربطها صداقة قوية بوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت إيمي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبر كل أهلك ويصبرني، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما تذكرت إيمي والدتها بصورة تجمعها مع ورجاء الجداوي وصديقتهما الراحلة سهير عشقي، وعلقت عليها بقولها: «حبايبي».

أميرة مختار تنعى سهير عشقي

كما نعت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صديقة والدتها سهير عشقي، عبر «إنستجرام» بنشر صورة لها، وعلقت عليها: «لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة رهيبة خبر وفاتك يا حبيبتي، وحبيبة أمي الله يرحمها، الله يرحمكم جميعًا يا أغلى الناس».

يذكر أن الراحلة سهير عشقي حافظة للقرآن، وتربطها صداقة قوية بعدد كبير من نجوم الوسط الفني التي كانت تلتقي معهم دائما في العديد من المناسبات.