إيمي سمير غانم ترثي والدتها دلال عبدالعزيز: أحلى ضحكة في حياتي

رثت الفنانة إيمي سمير غانم، والدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز، بكلماتٍ مؤثرة، تُعبر من خلالها عن حجم الحزن التي تُعانيه منذ رحيلها في أغسطس الماضي.

رسالة إيمي سمير غانم لوالديها

ونشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لوالدتها دلال عبدالعزيز، من أحد الأفلام، مُعلقة عليها بقولها: «أحلى ضحكة في حياتي، ربنا يرحمك يا مامي ويغفر لك أنتي وبابي وكل حبايبنا.. وأشوفكم في الجنة يا رب».

دلال عبدالعزيز تُشارك في موسم أفلام صيف 2022 بفيلم «تسليم أهالي»

ومن المُقرر أنّ تستقبل دور العرض المصرية فيلمًا جديدًا، الأسبوع الجاري، يحمل اسم تسليم أهالي، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، كما يُعد آخر التجارب الفنية للفنانة دلال عبدالعزيز، التي انتهت من تصوير مشاهدها كاملة قبل وفاتها.

وتدور أحداث فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب بشري، الذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، الهجرة إلي كندا، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

الفيلم بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي «سينرجي» و«روزناما».