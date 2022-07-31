«اللوك الجديد» لعمرو دياب الأعلى استماعا على أنغامي في يوليو

تصدرت أغنية اللوك الجديد، لـ عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعا لشهر يوليو على منصة أنغامي للموسيقى.

قائمة الأكثر استماعا

وكشفت منصة أنغامي الموسيقية عن قائمة الأغاني الأعلى استماعا في مصر والسعودية لهذا الشهر، وتصدرتها أغنية اللوك الجديد، التي تبث حصريًا عبر المنصة.

تفاصيل أغنية اللوك الجديد

أغنية اللوك الجديد، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وطرح عمرو دياب، مؤخرًا، أغنية باريس، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وتسجيل اندرو داوود وشيري شكري وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ومن ناحية أخرى، يعد عمرو دياب أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية، تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

وكشفت المنصة عن أعلى خمس أغنيات استماعا لعمرو دياب خلالها، وجاءت الأغاني على الترتيب «تملي معاك، يتعلموا، أماكن السهر، أنت الحظ، برج الحوت».

وجاء في المركز الثاني أغنية أنا نجم لأمير عيد من مسلسل ريفو، وديو سعد لمجرد وإليسا من أول دقيقة بالمركز الثالث، وجاءت أغنية البخت لويجز في المركز الأخير.