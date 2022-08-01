«اشتركا في الزوج والموت».. تفاصيل مقتل سيدتين على يد زوجهما بكرداسة

جريمة مأساوية شنيعة شهدتها منطقة كرداسة، بعد أن استيقظ الأهالي على فاجعة كبرى، وهي مقتل سيدتين بطريقة بشعة، خيم الحزن على وجوه الأهالي عند تذكرهم لمواقف السيدتين، التي غلفتها الطيبة، اجتمعت الزوجتان على حب الزوج والموت معا، بعد أن لقيا مصرعهما على يد زوجهما ورفيق دربهما.

حياة زوجية هادئة عاشها الزوج برفقة زوجته الأولى «ز» صاحبة الـ42 عاما، كان يخرج لعمله منذ الصباح، حتى يعود لمنزله مساءً وسط ترقب زوجته لوصوله، إلا أن الحياة لم تبق دائما مثل ما نريد، لتدب الخلافات والمشاحنات بين الزوجين، استمرا هكذا طويلا، إذ قرر الزوج التخلص من تلك الخلافات بالزواج مرة أخرى.

الزواج من أخرى

تزوج الزوج مرة ثانية من «م» صاحبة الـ30 عاما، ظنا منه أن بهذه الطريقة ستنتهي الخلافات بينه وزوجته الأولى، لكن الأمر لم يكن كما توقع، وإنما زادت المشاحنات بينه وزوجتيه الأولى والثانية، فاض به الكيل وخطرت عليه فكرة شيطانية، حتى يتخلص من الاثنتين معا في آن واحد.

التخطيط للتخلص من الزوجتين

أعد الزوج سلاحا ناريا، وترقب وجود الزوجتين معا، حتى أطلق عليهما عدة طلقات نارية متفرقة بالجسد، ألقى عليهما نظرة أخيرة، وهو يراهما جثتي هامدتين أمام عينه، وفر هاربا حتى لا يعثر عليه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي، بإطلاق أحد الأشخاص النيران على زوجتيه داخل منزل كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحة البلاغ.

كشفت التحريات الأولية، قيام أحد الأشخاص بقتل زوجتيه، «ز. م» تبلغ من العمر 42 عاما، «م. ع» صاحبة الـ30 عاما، ربتي منزل، وبهما إصابات بطلقات نارية متفرقة بالجسد، مع عدم وجود زوج المجني عليهما، الذي تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بينهما.