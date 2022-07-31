مصرع وإصابة 3 في حادثي انقلاب ملاكي ودراجة بخارية بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 2، مساء اليوم الأحد، في حادثين مروريين بالمنيا، حيث انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أمام مركز العدوة، ونتج عن ذلك مصرع قائدها، كما انقلبت دراجة بخارية بطريق مصر –أسوان الزراعي بالقرب من موقف سيارات مدينة سمالوط بشمال محافظة المنيا، ونتج عن ذلك إصابة مستقليها وعددهما 2.

إصابة 2 في حادث انقلاب دراجة بسمالوط

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالقرب من موقف سيارات مدينة سمالوط، ما أسفر عن إصابة كل من: «ناصر.ن»، 21 عاما، و«كيرلس.م»، 22 عاما، بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، ويقيمان بقرية بني غني بمركز سمالوط، وأفادت التحريات الأولية لرجال الأمن بأن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالحادث.

انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي بالعدوة

وفي مركز العدوة انقلبت سيارة ملاكي رقم «1256 ن و د» بالطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة قائدها ويدعى «ياسر.م»، 15 عاما، مقيم بمركز مغاغة، وتم نقله للمستشفى المركزي في غيبوبة تامة، ثم فارق الحياة داخل المستشفى متأثرا بجراحه وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ على السيارة، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز العدوة وقوع الحادث بسبب إختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وكلفت النيابة إدارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات.