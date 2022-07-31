حادث أتوبيس مطروح.. فتح تحقيق بالحادث وإجراء عمليات للحالات الحرجة

عاينت جهات التحقيق موقع حادث تصادم الأتوبيس مع سيارة نقل أمام الوحدة المحلية لقرية جلال في الضبعة، والتي وقعت، اليوم الأحد، على الطريق الساحلي مطروح- الإسكندرية عن علامة الكيلو 105، وانتقلت مباحث قسم الضبعة إلى مستشفى الضبعة المركزي، وجارٍ سماع أقوال المصابين نتيجة الحادث للكشف عن أسبابه وملابسات وقوعه، بعد مصرع سائق وإصابة 43 شخصا، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

متابعة مصابي حادث مطروح

ويجرى متابعة مصابي حادث أتوبيس مطروح من خلال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الذي زار مستشفى الضبعة، وتفقد جميع المصابين ترافقه الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح.

وأوضح أن جميع الإصابات من بينها اشتباه كسر بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالأنف، وحالة كسر قطعي بالوجه، وجسم غريب بالعين، واشتباه كسر بالجمجمة، وسحجات بالجسم، وجرح بالساق اليسرى، وجرح بالجبهة، وكدمات وسحجات، وكدمة بالساق اليسرى، وكسر بالعمود الفقري، وكدمة بالساق اليسرى، وكدمة بالذراع اليسرى، وحالة اشتباه كسر بالعمود الفقري، والحالات الأخرى ما بين كدمات وسحجات.

التحفظ على حالة الوفاة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح أنه جرى التحفظ على جثة سائق أتوبيس الرحلات ويدعى محمد عاطف محمد الطوخي، 37 عاما، والذي توفي بعد إصابته ببتر في القدمين بموقع الحادث، ووفاته بعد وصوله استقبال المستشفى.

إجراء عمليات للحالات الملحة

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أنه جارٍ حاليا استكمال الخدمات الطبية للمصابين من عمل أشعة وإجراء تحاليل، وهناك بعض الحالات التي تحتاج عمليات جارٍ دخولها العمليات واستكمال الخدمات الطبية لهم، لحين التماثل للشفاء، وتقديم خدمات طبية لهم على مدار الساعة من خلال فريق الانتشار السريع من الأطباء والتمريض بمستشفى الضبعة المركزي.