سقوط ربة منزل من بلكونة منزلها بالغربية في ظروف غامضة.. «حالتها خطيرة»

شهدت مدينة بسيون، في محافظة الغربية، سقوط ربة منزل، من الطابق الرابع، من شرفة منزلها وذلك في ظروف غامضة، ما أسفر عن إصابتها بعدة كسور وكدمات متفرقة في الجسد، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

محضر بالواقعة وسؤال شهود العيان

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة بسيون، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وسؤال شهود عيان.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد باستقبال مستشفى بسيون المركزي سيدة في العقد السادس من عمرها، مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم تحويلها إلى مستشفى طنطا الجامعي نظراً لحالتها الصحية الخطيرة.

تحريات المباحث حول الواقعة

انتقلت على الفور قوة أمنية من المباحث الجنائية في مركز شرطة بسيون، إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط سيدة من بلكونة مسكنها بالطابق الرابع، وهي في العقد السادس من عمرها، وإصابتها بجروح وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف في المخ، وتم تحويلها إلى مستشفى طنطا الجامعي من أجل تلقى العلاج، نظرا لصعوبة حالتها الصحية، وتم وضعها داخل العناية المركزة لحين تماثلها الشفاء.

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة بسيون، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.