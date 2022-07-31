تفاصيل إصابة 8 أشخاص في حادث بالسلام.. نقل المصابين للمستشفى وتسيير الطريق

أسفر حادث تصادم مروع وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق الـ100 بمدينة السلام، عن إصابة 8 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى السلام العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق الـ100 بمدينة السلام، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى السلام العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالأوناش، ورفع رجال المرور آثار الحادث، لإزالة الحطام، وتسيير العمل بالطريق بعد أن توقف لبعض الوقت جرّاء وقوع الحادث.

النيابة تستمع لأقوال المصابين

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي أرسلت مندوبين عنها لسماع أقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين، للتعرف على أسباب الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيدًا لتفريغها والتعرف على ظروف وقوع الحادث.

جهات التحقيق تطلب تقرير تحليل المواد المخدرة

كما طلبت تقرير تحليل المواد المخدرة الخاص بسائق النقل والميكروباص لمعرفة إن كان أي منهم تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، واستدعت عددًا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء تحرياتها للوقوف على أسباب الواقعة، وموافاة النيابة بالمستجدات.