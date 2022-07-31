دبلوماسي سابق: التحولات الدولية تقودنا لعالم متعدد الأقطاب

قال السفير عبد الرحمن صلاح الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول نقل رسالة للغرب بخطاياهم، مؤكدا أن النظام الدولي خلال هذا العقد تحول إلى نظام متعدد مراكز القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما أن كل الاحصائيات تقول إن الصين قوة وتجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الإنفاق على البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، وهناك مركز جديد للقوة متمثل في الصين لا ينافس الولايات المتحدة الأمريكية فقط، كما أن التحولات الدولية تقودنا لعالم متعدد الأقطاب.

هناك تراجع أمريكي منذ جورج بوش الابن

وأضاف «صلاح الدين»، خلال استضافته في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه كل من الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن روسيا من خلال الحرب تريد إرسال رسالة بأنها ما زالت قطبًا من الأقطاب بفضل قدراتها العسكرية، كما أن اليابان قطب أخر باقتصادها، مشيرا إلى أن هناك تراجعًا أمريكيًا منذ جورج بوش الابن، كما أن التعدد القطبي يعطي حرية حركة للقوى الإقليمية مثل تركيا والهند خصوصا في ظل الأزمة الأوكرانية.

تعويض الدول التي تضررت من الحرب

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: « لا بد أن تضع مصر عينها على ذلك طالما أن النظام ليس أحادي أو ثنائي القطبية»، موضحًا أن استمرار الحرب يعتمد على الدعم الغربي لأوكرانيا ويهدد دول كثيرة، داعيًا إلى تعويض الدول التي تضررت من الحرب بسبب وقف سلاسل الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.