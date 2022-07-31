والدة الطفل ياسين: «بنشكر الدولة على سرعة الاستجابة.. ادعوا له»

قالت آيات فتح الله، والدة الطفل ياسين حسام، المصاب بسرطان الدم، والذي ساعدته وزارة الهجرة في العودة إلى أرض الوطن، إنه وبسبب سوء حالة ابنها استغاثت على جروبات المصريين المقيمين في الخارج، وعلى الفور تواصلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم معها، ثم تم إرسال الإخلاء الطبي لاستقبال ابنها في معهد الأورام: «محتاجين الناس تدعيله لأنه تعبان جدا، وبنشكرهم على سرعة الاستجابة».

فتح الله: «الوزيرة لما عرفت بالحالة تواصلت معي»

وأضافت «فتح الله»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزيرة قد قامت بمهاتفتها وساعدتها في التواصل مع الفريق الطبي بأحد مستشفيات الأورام لإنقاذ نجلها، موضحة: «الوزيرة لما عرفت بالحالة تواصلت معي».

والدة الطفل: إحنا كنا في منطقة مفيهاش دكاترة متخصصة في الأورام

واستطردت: «إحنا كنا في منطقة مفيهاش دكاترة متخصصة في الأورام، ومبالغ العلاج هناك عالية جدا، وده اللي خلانا نطلب الاستغاثة والدولة استجابت لينا، وياسين كان طفل سليم جدا ولكن تشخص حالته بالسرطان في 15 مايو الماضي، وهناك مفيش حد متخصص في مجال علاج الأورام».

وأوضحت أن الطفل حاليا في غيبوبة شبه كاملة ولا يستجيب لأي شئ، وسيتم بدء البروتوكول العلاجي له لحين تماثله في الشفاء، مشيره إلى أنها وبمجرد نشرها للاستغاثة هاتفتها الوزيرة لمساعدتها بشكل مباشر، قائلة:«دولتنا عظيمة، والوزيرة مشكورة قامت بنقل ابني بطيارة خاصة، ووزارة الصحة تدخلت لنقله بمعهد الأورام».

وتابعت: «على الفور ومع وصول ابني للمستشفى جرى إلحاقه بالعناية المركزة علشان حالته كانت صعبة، ودكاترة معهد الأورام باشروا الحالة بنفسهم وبدأوا ياخدوا الإجراءات اللازمة معه، لأن حالته متأخرة، وجرى أخذ القرارات الطبية الصحيحة من أجل إنقاذه».