احمي بيتك.. 4 أسباب للحوادث الكهربائية أبرزها السجاد

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تؤثر على الوصلات الكهربائية، مما يسبب تكرار الحوادث الكهربائية، التي تؤدي الإصابة بها إلي مشاكل صحية خطيرة منها الحروق الشديدة وشلل في عضلات الأطراف مسببةً أحيانًا الوفاة.

نصائح لتجنب الحوادث الكهربائية

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين وتقديم النصائح لهم بشكل شبه يومي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقدم الجهاز بعض النصائح بشأن الحوادث الكهربائية وكيفية تجنبها، وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» أسباب تلك الحوادث:ـ

1- تجنب وضع الأسلاك الكهربائية تحت السجاد أو الموكيت حيث أن ذلك من العوامل المسببة للحريق خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

2- عدم استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد، عندما تواجهك مشكلة نقص المآخذ الكهربائية لا تفكر في استخدام مأخذ واحد لتوصيل أكثر من جهاز، لأن هذا التصرف خطير جدًا ومن أكثر أسباب الحوادث الكهربائية شيوعًا.

وضع أغطية السلامة على كل المقابس

3- لضمان حماية أطفالك احرص دائمًا على وضع أغطية السلامة على كل المقابس «البريزة»، حتى لا يتمكنوا من الوصول إليها لتفادي إيذاء أنفسهم.

4- تجنب ترك الأجهزة الكهربائية قيد التشغيل لمدة طويلة.

ويلزم فصل التيار الكهربي عن بعض الأجهزة حتى لا تتلف وينشب حريق.

ووفقًا للموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد حوادث الحريق الناجمة عن الماس الكهربائي بلغ 10863حادثة، مما يمثل 21.1 % من إجمالي حوادث الحريق في مصر.