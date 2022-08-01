القصة الكاملة لتعذيب طفل على يد زوجة أبيه: حرقته في مناطق حساسة

تعهدت أمام زوجها أن تصون طفله الذي لم يتجاوز الـ5 سنوات من زوجته السابقة، وأن ترعاه وتحسن معاملته فلم تف بوعودها، وإنّما كانت تداعبه فترة وجود زوجها في البيت وتتصنع الود والحنان، ليطمئن هذا الأب على وجود طفله مع زوجة بمثابة أم ثانية له، ويذهب إلى عمله الذي يغيب فيه لوقت طويل، ليوفر سبل الراحة والمعيشة لطفله وزوجته التي استأمنها على نجله الصغير داخل مسكنه الكائن في إحدى قرى محافظة القليوبية، بعد أن اتفق وزوجته السابقة على أن يحتفظ به بعد انتهاء إجراءات الطلاق.

مشاعر مزيفة

سرعان ما تبدّل هذا الوجه الذي يحمل ملاح العطف والحنان إلى وجه عابس حاد، فلم تطق الزوجة وجود الطفل معها في الشقة، وشرعت في تعذيبه بأساليب وحشيه اعتادت على تكرارها بشكل مستمر، بحجة تاديب الطفل وتقويم سلوكه، حتي شعرت في إحدى المرات بأنّها تمادت في الأمر، بعد أن أقدمت على كي الطفل في مناطق حساسة بجسده من الأمام والخلف، وكادت أن تتسبب في وفاته إثر إصابته البالغة، وتركت في وجهه آثار لجروح أفقدت الطفل القدرة على النطق، فأسرعت باصطحابه لمنزل والدتها خشية من رده فعل والده لحظة رؤيته بهذه الحالة بعد عودته من العمل.

وعندما حضر الزوج بعد انتهاء عمله ولم يجد نجله في البيت، أخبرته أنّها تركته بمنزل والدتها، فطلب منها إحضاره على الفور، وفوجئ بطفله مصاب بحروق وجروح متفرقة بالجسد، فأخبرته أنّه كان يلهو مع الأطفال، وأنّ الجروح ناتجة عن تعثره أثناء اللعب.

حقيقة الواقعة

أسرع الزوج بطفله المكلوم إلى المستشفى لإسعافه، وشخّص الأطباء حالته بأنّه مصاب بحروق غائرة في مناطق حساسة بجسده من الأمام والخلف كادت أن تودي بحياته، وعقب أيام قليلة استعاد الطفل النطق بعد التئام جزئي لجروح وجهه، وأطلع والده على سبب الجروح، قائلا إنّه تعرض للتعذيب على يد زوجة أبيه بمساعدة أمها، ليتجه الزوج على الفور إلى أحد أقسام الشرطة بالقليوبية، ويحرر بلاغا ضد زوجته ووالدتها، مرفقا معه صورة من التقرير الطبي الذي يحمل صور إصابة نجله.

ضبط الجناة

وتمكن رجال الشرطة بعد ذلك من ضبط السيدتان مرتكبي وقائع التعذيب للطفل، وأنكرتا تعذيبه، وادّعت الزوجة أنّ الجروح والإصابات ناتجة عن شعور الطفل بحكة في جسدة تجعله يقوم بتقطيعه، ما يصيبه بتلك الجروح، وهو ما نفته تقارير الطب الشرعي، التي بيّنت أنّ الزوجة تفننت في تعذيب الطفل، خاصة كيه بالنيران في مواضع عفته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة المختصة التي تتابع سير مجرى التحقيقات.