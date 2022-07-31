رئيس «حقوق إنسان النواب»: مصر ليس بها أي معتقلين سياسيين

قال الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة أطلقت العديد من المبادرات ضمن حق الرعاية الصحية، كما أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، ومن يَمثُل أمام القضاء وفقًا لاتهامات، وجهتها له النيابة العامة، موضحًا أن مصر قامت بإنجاز كبير في ملف حقوق الإنسان، كما أن البلاد لم تشهد إصلاحات على مدار تاريخها، مثلما حدث خلال الـ8 سنوات الماضية، وذلك خلال استضافته في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC».

كلمة «إصلاح وتأهيل» إنجاز يُحسب إلى وزارة الداخلية

وأضاف «رضوان»، أن تحويل مصطلح السجن في مصر إلى كلمة «إصلاح وتأهيل»، إنجاز يُحسب إلى وزارة الداخلية، كما أن الدولة اتخذت خطوات جادة في تحقيق ملف حقوق الإنسان في مختلف الأوجه، ومازالت تضع خارطة طريق بوجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحققت قدر عالي من الإنجاز، موضحا أن الحوار الوطني لتقوية هدفه تثبيت مزيد من الخطوات في هذا الملف.

القائمون على ملف حقوق الإنسان نجحوا في تحقيق خطوات ملموسة

أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن القائمين على ملف حقوق الإنسان نجحوا في تحقيق خطوات ملموسة في تنمية حقوق الإنسان سواء بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تجسدت في الكثير من النماذج الممثلة لمختلف أوجه حقوق الإنسان سواء على مستوى الرعاية الصحية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية.