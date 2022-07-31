جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وكمية من الحشيش

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك، من إحباط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجامون على رحلة طائرة خطوط شركة العربية رحلة رقم E545 اشتبه حسن محمد أبوزهرة مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من إيطاليا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسي مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص وتم تأكيد الاشتباه.

ضبط 34 قرص كونترمال 200

وبالعرض على هاشم مصطفى مدير الإدارة، كلف عبدالقوي عزوز مأمور الجمرك وأحمد عاطف مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 33 جراما من مخدر الحشيش، و34 من أقراص عقار كونترمال 200 مخبأة داخل أحد الأحذية المغلفة بالكربون حتى لا تظهر على جهاز الفحص.

وفي المحاولة الثانية، وعلى نفس الرحلة، اشتبه حسن محمد أبو زهرة في راكب مصري حاول الخروج مسرعا خلال الزحام على لجنة الخط الأخضر.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسي مأمور الفحص الذي أكد الاشتباه.

ضبط 11 شريط ترمادوال

وتم تكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك، وأحمد عاطف عبدالحميد مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 11 شريط ترمادوال 100 وشريط كونترمال 200 بإجمالي 120 قرصا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 32 و33 لسنة 2022.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.