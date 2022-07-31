المخرج خالد بهجت يحتقل بعقد قرانه على السيناريست شهيرة سلام

يحتفل حاليا المخرج خالد بهجت، والسيناريست شهيرة سلام، بحفل زفافهما في أحد فنادق القاهرة وسط حضور عائلي.

خالد بهجت أخرج مسلسل ملفات سرية

خالد بهجت، مخرج ودكتور بأكاديمية الفنون، قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية المعروفة، منها مسلسلات ملفات سرية، رياح الشرق، هارون الرشيد، امرأة سيئة السمعة، الوتر المشدود.

كما قدم أفلام الحب والرعب، وامرأة للأسف، وابتسامة من نهر الدموع.

شهيرة سلام قدمت مؤخرا قصة «زي القمر»

أما أشهر أعمال السيناريست شهيرة سلام، في السينما هو فيلم «الحياة منتهى اللذة»، الذي قامت ببطولته الفنانة حنان ترك والفنان يوري مرقدي، وقدمت مؤخرا قصص مسلسل زي القمر.

كان المخرج خالد بهجت، شارك فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي كعضو لجنة تحكيم فى احدى مسابقات المهرجان.