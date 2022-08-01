«حياة كريمة» بالمنيا: 85% نسبة الانتهاء من تنفيذ المجمعات الخدمية

قال أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، إن المرحلة الأولى من تطوير الريف المصري في المنيا تشمل 5 مدن، وهي مغاغة والعدوة وأبو قرقاص وملوي ودير مواس، بإجمالي 192 قرية و765 تابعا.

8 مجمعات خدمية في مدينة أبو قرقاص

وأضاف «العمدة» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن القرى المنوط بها التطوير شملت إقامة العديد من الإنشاءات، حيث يوجد في مدينة أبو قرقاص 8 مجمعات خدمية ويوجد بها شهر عقاري وسجل مدني ومكتب بريد، إضافة للعديد من الخدمات الأخرى.

8 مجمعات زراعية و11 وحدة إسعاف

وأوضح منسق حياة كريمة بالمنيا، أنه يتم توزيع الخدمات على المجالس القروية، حيث تتضمن مدينة أبو قرقاص 8 مجالس قروية بها 8 مجمعات خدمية، كما تتضمن 8 مجمعات زراعية و11 وحدة إسعاف ما بين إنشاء جديد وتطوير قائم، و23 مركز شباب ما بين تطوير وجديد، و5 وحدات حماية مدنية، فضلًا عن 4 مبانٍ تابعة للتضامن مخصصة للمرأة والطفل، وموزعة لخدمة القرى حسب النطاق الجغرافي.

شبكات المياه والغاز والكهرباء

ولفت «العمدة» إلى مد وإحلال وتدعيم وتجديد شبكات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات لقرى أبو قرقاص البالغ عددها 47 قرية، مشيرًا إلى أن معظم قرى أبو قرقاص كانت تعاني من عدم وجود شبكات للصرف الصحي، وأنه جاري العمل على هذه الشبكات لتصل هذه الخدمات بنسبة 100% عقب الانتهاء من الخطة.

نسبة إنجاز المجمعات الخدمية 85%

وأشار منسق حياة كريمة بالمنيا إلى الانتهاء من تنفيذ المجمعات الخدمية بنسبة 85%، و75% نسبة الانتهاء من تنفيذ المجمعات الزراعية، لافتًا إلى وجود أكثر من 60 مشروعا للأبنية التعليمية قاربت نسبة التنفيذ بها على 85%، ونسبة الإنجاز بمشروعات قطاع الكهرباء تخطت 75%.

تأخير مشروعات الطرق حفاظا على المال العام

وأكد «العمدة» على تأخير مشروعات الطرق لتكون آخر المشروعات في خطة التطوير حفاظًا على المال العام، على أن يتم تنفيذها بعد اكتمال جميع أعمال الغاز والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي.