محمود مسلم يطالب برعاية الموهوبين في جميع المجالات: إضافة كبيرة للمجتمع

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الإبداع أحد القضايا التي تحظى بأهمية كبيرة للغاية، حيث تلعب دورًا في بناء المجتمعات، مؤكدًا أنّ الإبداع يحتاج إلى بيئة مشجعة وداعمة، لكن في حدود الحرية المسؤولة، والبعد عن الفوضى.

مسلم: على الجميع حماية الإبداع ودعم المبدعين

وشدد رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان «حرية الإبداع والحريات الأكاديمية»، المنعقدة بمقر المجلس اليوم، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، على ضرورة تبني ورعاية الموهوبين والمبدعين في جميع المجالات والتخصصات، لأنهم يمثلون أهمية وإضافة كبيرة لمجتمعهم، مشيرًا إلى أهمية تشارك الجميع في حماية الإبداع ودعم المبدعين.

مسلم: الإبداع سمة ميز الله بها الإنسان

وأضاف مسلم، أنّ عملية الإبداع سمة ميّز الله بها الإنسان، وذات تأثير في العديد من القضايا، سواء على المستوى السياسي والاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي.