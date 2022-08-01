تكليف الدكتور حمدي حسين قائما بأعمال رئيس جامعة الأقصر

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قرارا بتكليف الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، قائما بعمل رئيس الجامعة، اعتبارا من اليوم 1 أغسطس، ولحين صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس جامعة.

الدكتور حسين يشكر قيادات الدولة

من جانبه تقدم حسين، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والاحترام للقيادة السياسية للقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الثقة الغالية لتكليفه قائمأ بعمل رئيس جامعة الأقصر.

مناصب الدكتور حسين

وشغل الدكتور حمدي حسين، عدة مناصب خلال السنوات الماضية كان أبرزها: نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جامعة الأقصر، قرار جمهوري رقم (24) في 22 يناير لسنة 2022، ومشرفاً على كلية الطب - جامعة الأقصر - أستاذ الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 11/5/ 2021، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 5/8/ 2020 جامعة جنوب الوادي، مشرفاً على قسم التعليم الطبي 14/7/2020 جامعة جنوب الوادي، عميد كلية الطب قنا - بقرار جمهوري رقم 332 لسنة 2017، جامعة جنوب الوادي من 16/7/2017 حتى 15/7/2020 «الفترة الثانية».

كما تقلد منصب أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا، جامعة جنوب الوادي منذ 31/7/2016 حتى 15/7/2017، عميد كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي من 25/11/2012 حتى 31/7/2016 «الفترة الأولى»، وكيل كلية طب قنا لشئون التعليم والطلاب، جامعة جنوب الوادي من 9/10/2011 حتى 24/11/2012، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا، جامعة جنوب الوادي منذ 21/9/2011، وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، جامعة جنوب الوادي منذ 6/1/2009، قائم بأعمال رئيس القسم الجراحة العامة، أستاذ مساعد، كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي منذ 21/10/2008.