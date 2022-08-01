بالاسم نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات.. إعداد قائمة بالأوائل

حالة من الترقب والقلق تسود بين أولياء الأمور في مئات البيوت بالمحافظات المختلفة، حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، خاصة بعد تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم اعتماد وإعلان النتيجة في الأسبوع الأول لشهر أغسطس الجاري.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات

وتقدم «الوطن» عبر موقعها خدمة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، من خلال تخصيص رابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات، وبمجرد ملأ البيانات الموجودة بالرابط، تصل إليك النتيجة فور اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتيح «الوطن» عبر رابط natega.elwatannews.com، إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، تسهيلًا على الطلاب وأسرهم.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تحديد قائمة بأوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمي والأدبي، من الحاصلين على أعلى الدرجات في نتيجة الثانوية العامة 2022، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من تحديد القائمة تفحص لجنة عليا الأوراق وتراجعها من خلال مستشار كل مادة، وتعد قائمة بأسماء الأوائل وترتيبهم.

إعداد قائمة بالأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2022

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2022، سوف تكون على مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لاعتمادها.

وأشار المصدر، أنه بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، سيجري وزير التعليم اتصالاً هاتفياً بالأوائل في الشعبتين العلمية (علوم ورياضة) والأدبية، لتهنئتهم، ثم إعلانها رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.