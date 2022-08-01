المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2022.. اعرف درجاتك بالتفصيل

قبل ساعات قليلة من ظهورها، كثر البحث بشكل كبير بين المصريين عن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2022 على مؤشر البحث جوجل عبر شبكة الإنترنت، إذ تنتظر المئات من الأسر المصرية ظهور النتيجة من أجل تحديد مستقبل أبنائها في المرحلة الجامعية ووظائفهم المستقبلية.

ويمكن لطلاب الثانوي العام، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع «الوطن»، عبر الرابط natega.elwatannews.com، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء والمتابعين.

المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2022

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، كل ما يتعلق بـ المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2022، وتفاصيل درجات المواد الدراسية المقررة، على النحو التالي:

الشعبة الأدبية

ويتضمن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2022 القسم الأدبي 410 درجات، لمواد:

- اللغة العربية 80 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

-اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

- مادة الجغرافيا 60 درجة

مادة التاريخ 60 درجة

- مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة

الشعبة العلمية رياضة

والمجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2022 القسم علمي رياضة، هو 410 درجات، ويتضمن المواد الآتية:

- اللغة العربية 80 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

-اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

- -الديناميكا 30 درجة

- التفاضل والتكامل 30 درجة

-الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة

- الاستاتيكا 30 درجة

- مادة الفيزياء 60 درجة

-مادة الكيمياء 60 درجة

المجموع الكلي علمي علوم

المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2022، القسم علمي علوم، وهو 410 درجات لمواد:

- اللغة العربية 80 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

- اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

- مادة الفيزياء 60 درجة

- مادة الكيمياء 60 درجة

- مادة الأحياء 60 درجة

- مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة 60 درجة

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2022 بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بلغ 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، أدوا الامتحانات داخل 2089 لجنة، ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة، خلال ساعات مقبلة.