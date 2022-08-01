مصرع وإصابة 4 في تصادم بين دراجتين بخاريتين بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، أحدهم في حالة غيبوبة تامة وحالته الصحية حرجة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين قبل قليل، على الطريق المؤدي إلى قرية «الأشمونين»، المتفرع من طريق مصر أسوان الزراعي، بدائرة مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق «الأشمونين»

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية الأشمونين غرب المركز، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين.

هرب سائق الدراجة المتسببة في الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين الدراجة رقم (3946 ن د ص)، وأخرى فر قائدها هارباً، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع «محمود خ.»، 38 سنة، مقيم بقرية «الأشمونين»، وإصابة كل من «هيثم ش.»، 25 سنة، و«مصطفى خ.»، 23 سنة، و«علاء ج.»، 41 سنة، يقيمون بمركز ملوي، وتراوحت إصاباتهم بين اشتباه نزيف داخلي وكسور وكدمات بأنحاء الجسم، والأخير مصاب بغيبوبة تامة.

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضراللازم، وانتقل رجال المرور للمعاينة والفحص ورفع آثار الحادث من الطريق.

بالعرض على النيابة العامة، قررت تحديد قائد الدراجة الهاربة وسرعة ضبطه وإحضاره، وإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الحادث، وسؤال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية، عن كيفية وقوع الحادث.