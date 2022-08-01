محمد نور يحتفل بطرح ألبومه الجديد الجمعة المقبلة

أعلن الفنان محمد نور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، احتفاله بانطلاق ألبومه الجديد «الحب» الجمعة المقبلة.

بوستر الحفل

ونشر محمد نور بوستر الحفل، وعلق عليه: «حفلة ألبوم الحب، مستنيكم إن شاء الله يوم 5 أغسطس الجمعة الجاية في دلتا مارينا نعمل حفلة جامدة ونغني كل أغاني الألبوم الجديد، وقولولي أكتر أغنية عايزين تسمعوها، الحفل تنظيم صديقي الرائع زين، وإن شاء اللهً نعمل حفلة جامدة مستنيكم».

محمد نور ومصطفى قمر

وطرح الفنان محمد نور، في وقت سابق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، دويتو «شوفتوا القمر» الذي يجمعه بالفنان مصطفى قمر.