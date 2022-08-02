مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر سقوط سيارة بإحدى الترع في أسيوط

أصيب 4 أشخاص وتوفى آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالطريق الدائري بوصلة كمين الطرق التابعة لحي غرب أسيوط.

نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج، والتحفظ على جثمان المتوفى في مشرحة المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغا من رئاسة حي غرب أسيوط بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووقوع وفيات ومصابين.

انتقال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول أسيوط يرافقها رجال الإسعاف والحماية المدنية إلى محل الواقعة ومكان البلاغ، وعلى رأسهم نائب مأمور قسم أول رئيس المباحث وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس الحي وعبدالرحمن القرن مسئول الأزمات بالحي.

نقل المتوفى لمشرحة المستشفى

وبالانتقال وبالفحص تبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين والسيارة تحمل رقم «7421 - ن ف ر»، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط العام والجثة لمستشفى أسيوط الجامعي وانتشال السيارة من المياه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وانتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات.