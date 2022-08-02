بايدن: لم نفرض الحرب على الإرهاب ولكنها أتت إلينا.. التزمنا بحماية الحرية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عملية مقتل الظواهري تظهر بوضوح قدرة أمريكا على مواجهة التطرف في كل مكان، وتابع أن أمريكا لم تفرض الحرب على الإرهاب ولكنها آتت إلى أراضيها، لذا سنظل ملتزمين بالدفاع عن الحرية.

وأضاف «بايدن» في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، «إدارتي ستواصل مراقبة التهديدات التي تمثلها القاعدة من أي مكان».

وأشار أنه كقائد أعلى للقوات المسلحة يقع ضمن مسئولياته أن يجعل الأمريكان آمنين من هذا العالم الخطير، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفرض هذه الحرب على الإرهاب، مضيفًا «هذه الحرب هي التي أتت إلينا وبالتالي نحن التزمنا بحماية المدنيين والأبرياء والحرية، جيلًا بعد جيل وأن نبقي الحرية نبراسًا لجميع العالم لأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حريتنا»، مشددًا «لن نهدأ ولن نستسلم ولن نتراجع».