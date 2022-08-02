3 مشروعات أونلاين مضمونة الربح لربات البيوت.. أبرزها تجارة «الميكب»

تزامنا مع اندلاع أزمة الوباء العالمي في عام 2020، وانتشار فيروس كورونا، اعتمد كثيرون حول العالم على الخدمات الرقمية، سواء في الشراء أو البيع، وانتشرت التجارة الإلكترونية بشكل أكثر كثافة، وبدأ كثيرون يديرون أعمالهم من «المنزل»، كما بدأ البعض إدارة مشروعات أونلاين مع قفزة في أرباح التجارة الإلكترونية التي سجلت نموا بنسبة 52% خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام الجائحة، على أساس سنوي.

مميزات إدارة مشروعك «أونلاين»

وتتميز مشروعات الأونلاين بانخفاض تكاليف التشغيل، حيث لا يحتاج صاحب المشروع إلى دفع إيجار ثابت في أحيان كثيرة، فضلا عن إمكانية البيع في أي وقت ومن أي مكان، وسهولة الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين المستهدف بيع الخدمة أو المنتج لهم.

الخطوات الأساسية لإنشاء مشروع أونلاين

وبحسب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنّ إيجاد فكرة مشروع «أونلاين» ووضع خطة للتسويق والبيع وخلافه، أي إعداد دراسة جدوى من خلالها يتم تحديد نوع الخدمة أو المنتج الذي سيقدمه المشروع للجمهور، وكيفية النشر أو الإعلان عنه، هي الخطوات الأساسية لإنشاء المشروع.

3 أفكار لإنشاء وإدارة مشروع أونلاين

وتوجد العديد من الأفكار البسيطة للمشروعات الأونلاين التي يمكن تنفيذها، نستعرض منها في التقرير التالي 3 أفكار مناسبة أكثر للنساء وربات البيوت، كما يلي:

1. بيع المستلزمات المنزلية

يمكن لربات البيوت إنشاء مشروع صغير من خلال المنزل ودون الحاجة للذهاب للعمل يوميا، ما يضمن لهن تحقيق دخل إضافي، من خلال بيع المستلزمات المنزلية، ويمكن البدء بالبيع للمحيطين بها والتوسع بعد ذلك داخل المنطقة السكنية، والمناطق المجاورة.

2. مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة

تعد تجارة مستحضرات التجميل مضمونة الربح، فلا تستغني عنها أغلب النساء، إضافة إلى سهولة التسويق للمنتجات من خلال شبكة العلاقات والأصدقاء.

3. الاكسسوارات وحلي الملابس

تعد من أنواع التجارة السهلة، كما أنّ رخص أسعار المنتج تمكن صاحب المشروع من سهولة البيع بكثافة بين المحيطين ما يضمن ربحا وفيرا.