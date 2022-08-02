إصابة ندى الكامل بحروق في الوجه.. صور

تعرضت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، لبعض الحروق والإصابات في وجهها، وهو ما كشفت عنه من خلال صورة لها توضح مدى الإصابات التي ألمّت بها، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وألمحت طليقة أحمد الفيشاوي، إلى أن ما أصابها في وجهها من حروق جاء بسبب الحسد، من خلال تعليقها الذي أرفقته بالصورة «ومن شر ناظر إذا نظر.. ومن شر ماكر إذا مكر».

انفصال ندى الكامل وأحمد الفيشاوي

وكان الثنائي أحمد الفيشاوي وندى الكامل، قد انفصلا في نهاية ديسمبر 2021 عن بعضهما بعد عدة سنوات من الزواج.

وحرصت ندى الكامل وقتها على إعلان خبر انفصالهما بنفسها، من خلال بيان وصفت من خلاله أحمد بأنه بمثابة صديقها المقرب الذي ستفتقده كثيرًا، وأنها أعطته خلال فترة زواجهما التي امتدت لنحو 4 سنوات كثير من الحب والتضحية.

وأشارت إلى أن الفيشاوي منحها كل حقوقها الشرعية وأكثر دون أن يتردد لحظة، لافتة إلى أنها لم تقصر في حقه يومًا، وكانت خير داعم له.

وصية ندى الكامل لـ أحمد الفيشاوي

وطلبت منه بعد انفصالهما أن ينتبه لنفسه كثيرًا، خصوصًا أنها كانت تعتبره أمانة في حياتها أرسلها الله لها وحافظت عليها، مؤكدة أنه سيكون سعيدًا بدونها وليس تعيسًا، ولفتت إلى أنها من النساء اللاتي يرفضن الكذب وتعتبره من الخطوط الحمراء في حياتها.