هشام يكن: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. «البطولة في الملعب ومتحسمتش»

قال الكابتن هشام يكن، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن فوز الأبيض على نادي بيراميدز، لا يعني الفوز ببطولة الدوري في الوقت الحالي، لكنه يقربه من الحصول على اللقب، موضحا أن هناك توسيع في عدد النقاط بين الزمالك وبيراميدز لصالح الأول، لافتا إلى أن ضغط المباريات سيولد إجهاد لأبناء ميت عقبة، وهذا ما تعرض له النادي الأهلي في فترة، بسبب اللعب في عدة بطولات محلية وقارية في وقت متقارب.

تطور أداء الزمالك مع المدرب الجديد

أضاف «يكن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أندية الأهلي والزمالك، تحتاج إلى تطوير والاستعانة بلاعبين جدد، حتى يصبح منتخب مصر أقوى، خاصة أن منتخب مصر لا يوجد به مدافع جهة اليمين، مشيرا إلى أن نادي الزمالك مستواه يتطور تحت قيادة المدرب الحالي.

الزمالك وبطولة الدوري الحالية التي لم تحسم

تابع نجم نادي الزمالك الأسبق: «نادي الزمالك ماشي بخطوة سليمة ورايح للدوري بخطوات هادية، لكن الدوري لسه مش مضمون، ويحتاج الفوز في 7 أو 6 ماتشات جاية، خصوصا إنه هيلاعب فرق بتصارع على الهبوط، وفي ماتشات بتبقى معقربة وصعبة، وفي فرق قبل كده ضيعت دوري من الزمالك، والحظ عاند، عشان كده صعب نحسم ونقول إن الزمالك خد الدوري في الوقت الحالي».