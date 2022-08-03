اعترافات المتهم بقتل زوجته: قالتلي أنت مشلول ومرضيتش تديني 10 آلاف جنيه

20 سنة زواج جمعت «سهام» و«صابر»، وأثمرت عن 3 أبناء، لكن تلك الرحلة الطويلة انتهت بجريمة مروعة راحت ضحيتها الزوجة على يد رفيق دربها، الذي ذبحها ووضع جثمانها تحت سرير غرفة نومها في منزل الزوجية بالزاوية الحمراء، وبعدها اتجه إلى قسم الشرطة قائلا: «عايز أقابل رئيس المباحث أنا قتلت مراتي»، فاقتادته قوة أمنية إلى منزل الزوجية وعثرت على جثمان المجني عليها ملقى تحت سرير غرفة نومها.

10 آلاف جنيه سبب قتل سيدة الزاوية الحمراء

يظهر على الزوج معاناته من شلل تام في القدمين وهو يتكأ على عكازين، ويسير بصحبة شقيقه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن جريمته، وخلال التحقيقات شرح المتهم تفاصيل جريمته: «الخلاف مع مراتي عشان الفلوس، هي معاها فلوس وقولت لها عايز 10 آلاف جنيه رفضت واتخانقنا فقتلها».

وادّعى المتهم أنّه لم يخطط للجريمة، وأنّها حدثت بالمصادفة وقت شجار عادي مع زوجته على النقود، وحين رفضت وقالت له: «أنت مشلول وعايز تاخد فلوسي وفلوس تعب ولادي تصرفها».

"مشلول" ضرب زوجته بالعكاز ثم قتلها

أفادت تحريات المباحث بأنّ المتهم ضرب زوجته بالعكاز على رأسها، وبعدها أحضر سكينا وذبحها وقت وجودهما في المنزل بمفردهما بسبب خلافات مالية بينهما، لتنتهي بذلك رحلة زواج دامت 20 سنة، وتبيّن أنّ الخلافات الزوجية زادت بينهما خلال الـ3 سنوات الأخيرة، بعدما تعرّض «صابر» الذي كان يعمل في محل مأكولات لإصابة عمل، استلزمت بتر قدمه اليسرى وإصابته بشلل في قدمه اليمنى.

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق أمس تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد، بعد أن استمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليها التي اتهمت الزوج بالقتل العمد وأنّه اعتاد ضربها ومعاملتها بطريقة سيئة خلال السنوات الماضية، وأنّها تحملت من أجل أبنائها لكن المتهم قتلها.