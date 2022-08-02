عرض فيلم «هذه ليست جنازة» بنادي السينما الأفريقية السبت المقبل

يعرض نادي السينما الأفريقية السبت المقبل، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ويوم السبت 13 أغسطس بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، فيلم هذه ليست جنازة هذه قيامة، من دولة ليسوتو، إخراج ليموهانج جريمايا، والحاصل على جائزة أحسن فيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته العاشرة.

نادي السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبإشراف مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

معلومات عن فيلم هذه ليست جنازة

فيلم «هذه ليست جنازة هذه قيامة» حصل من قبل على عدة جوائز كأفضل فيلم وأفضل مخرج من عدة مهرجانات؛ منها «فينيسا وصاندانس»، كما رشح للأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، والفيلم يتناول حياة أرملة تعيش في جبال ليسوتو، وبلغت من العمر 80 عاما، وتدعى «ماناتو»، حيث تنتظر عودة ابنها من مناجم جنوب أفريقيا ولكنها تخبر بوفاته فتتوق لوفاتها بعد فقدان آخر أفراد عائلتها المتبقين، وتستعد ماناتوا لترتيب جنازتها وتوديع حياتها الدنيوية وتتخذ الترتيبات لدفنها في المقبرة المحلية لتتعثر خططها بشكل مفاجئ، حيث تعلم أن الحكومة تعتزم إعادة توطين سكان القرية وإغراق المنطقة بأكملها وبناء سد خزان، فتسخر مانتوا نفسها للدفاع عن التراث الروحي للمجتمع.

محمود حميدة رئيسا لمهرجان الأقصر

ويرأس مهرجان الأقصر شرفيا محمود حميدة، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والخارجية والشباب والرياضة ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم.