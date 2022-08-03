نانا زويل: نرفع راية شقيقي ونقتدي به.. كان حلمه يستقر في مصر

اعتبرت السيدة نانا زويل شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، احتفال صفحة جائزة نوبل بذكرى رحيل شقيقها بأنها مفخرة، لافتة إلى أن صفحة جائزة نوبل حريصة دائمًا على تكريم اسم العالم الراحل.

نسير في مصر على خطى زويل

وأوضحت زويل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أننا في مصر نسير على خطى زويل ونرفع رايته ونقتدي به لنحقق حلمه الذي ذكره بأن مصر قادرة على أن يكون فيها أحمد زويل آخر.

وعلقت نانا زويل على زيارة طلاب جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا لضريح شقيقها في ذكرى وفاته، ووصفتهم بمجموعة الشباب المشرفية والمبهرة والمحترمة خلقًا وآدابًا وسلوكًا، مشيرة إلى أنها شعرت أنهم طلاب غير عاديين ولديهم رؤية وإصرار على أن يقدموا شيئا للوطن، وأن لديهم احتراما وتقديرا لاسم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

موقف مؤثر من أحد طلاب جامعة زويل

وحكت نانا زويل عن موقف شاهدته عند ضريح شقيقها أحمد زويل «النهاردة جالي طالب يسلم عليا وطلع لي ورق كاتبه وكان يتمنى يقوله في حفلة تخرج الطلاب اللي كان في المدينة من أسبوع وقالي عايز أقول لحضرتك حاجة أنا مقابلتش الدكتور زويل وكنت أتمنى أشوفه وعايز أقوله يا دكتور إن اللي شفته في المدينة دي بيتهيأ لي مش هشوفه لدرجة ان الطالب ده مصنف رقم 9 على مستوى العالم».

وكشفت نانا زويل عن الحلم الذي لم يحققه الدكتور أحمد زويل وهو اكتمال مدينة زويل وأن يرى ثمرة جهده في هذه المدينة وأن يستقر في مصر، مشيرة إلى أن المقربين من زويل كانوا يعلمون أن حلم حياته هو الاستقرار في مصر.