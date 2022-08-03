الكليات التي لها اختبارات قدرات 2022.. منها التمريض والإعلام

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2022، وأولياء أمورهم عبر جوجل خلال الساعات الأخيرة، عن الكليات التي لها اختبارات قدرات 2022، بالتزامن مع موعد اختبارات الكليات خلال الأيام الماضية القليلة، بهدف قياس قدرات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بتلك الكليات المختلفة.

الكليات التي لها اختبار قدرات 2022

وترصد السطور التالية، الكليات التي لها اختبار قدرات 2022، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتتمثل الكليات المشترط لها إجراء اختبار قدرات للالتحاق بها، في كليات «التربية الرياضية، التمريض، المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، كليات الإعلام، التربية النوعية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والتكنولوجية».

كيفية التسجيل للالتحاق باختبارات القدرات 2022

ووفقًا لما نشره مكتب تنسيق الكليات والمعاهد، فالتسجيل لأداء اختبارات القدرات للكليات 2022 المذكور اسمها، مستمر حتى يوم السبت 6 أغسطس، والخطوات كما يلي:

1- الدخول على موقع التنسيق، من هنـــــــا.

2- على الطالب المتقدم اختيار الكليات الذي يرغب الالتحاق بها.

3- على الطالب تسجيل الأماكن التي سيؤدي بها اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي تم ذكر اسمها.

4- يسجل الطالب مواعيد أداء اختبارات القدرات.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات للكليات

ويتطلب عدة أوراق لأداء اختبارات القدرات للكليات 2022، ممثلة في ما يلي:

1- صورة شخصية لكل اختبار.

2- اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين.

3- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

4- صورة من رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة، لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.