جراحة ساعة ونصف تنقذ قدم «الكلب شلبي» من البتر في بنها.. قفز من الشرفة

تمكن فريق جراحي برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، من إنقاذ كلب يدعى «شلبي» من نوع «pug» عمره سنة واحدة تعرض لكسر في قدمه بسبب قفزه لاستقبال صاحبته مما تسبب في إصابته إصابة بالغة، وأجمع عدد كبير من الأطباء والمراكز الطبية البيطرية لعلاج الحيوانات أنه لا يمكن علاجه وأن الحل هو بتر القدم المصاب حتى تم نقله لمركز رعاية الحيوانات الأليفة للعلاج البيطري ببنها ونجح الفريق الطبي في إنقاذه.

«شلبي» قفز من الشرفة لاستقبال صاحبته

قال الدكتور عبد الحليم القصبي في بيان له إن الكلب يدعى شلبي ذكر من عمر عام من نوع «pug»، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت بأن مالكة الكلب سافرت إلى المصيف وعند عودتها سمع صوتها الكلب شلبي فقام بالقفز من الشرفة لاستقبالها ليسقط ويصاب بكسر مضاعف في القدم الخلفية وسط ذهول وصدمه صاحبته.

أضاف «القصبي»: على الفور توجهت مالكته إلى العديد من المستشفيات البيطرية لإنقاذه وجميعها أكدت استحالة إجراء جراحة لعلاجه ولابد من بتر الرجل كما ذهبت إلى عيادات أخرى وكان الرأي الطبي لهم إنه ممكن أن يتعرض للموت في حال إجراء جراحة.

تفاصيل إنقاذ الكلب شلبي في بنها

أشار «القصبي» إلى أنه بعد البحث عن مركز متخصص في القاهره لم تصل إلى شيء و قامت بالبحث عن جراح عظام متخصص في الإنترنت إلى أن تم التواصل معي ومع المركز وبالفعل أبلغناها أنه يجب إجراء عملية جراحية وتم نقل الحالة من مصر الجديدة إلى بنها وإجراء عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف وتثبيت العظمة في مكانها تماما والكلب شلبي الآن بصحة جيدة وتحت الرعاية الصحية لحين اكتمال الشفاء.