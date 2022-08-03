مجلة دولية تختار «القاهرة للعظام» ضمن أهم 3 مؤتمرات على مستوى العالم

قال الدكتور جمال حسني رئيس قسم العظام بجامعة بنها، إنّ المؤتمر الدولي الثامن عشر لعلاج العظام والتشوهات العظمية يناقش كل ما هو جديد في علاج العظام وإصلاح التشوهات، لافتًا إلى مشاركة أطباء من كل دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وسويسرا لتبادل الخبرات في هذا المجال.

تطويل قصار القامة والأقزام من 30 إلى 35 سم

وأضاف «حسني»، في تقرير على شاشة «النيل للأخبار»، أنّ هذه المؤتمرات تستهدف تبادل الخبرات للوصول إلى أحدث الأساليب العلاجية، كاشفًا عن الأبحاث المتقدمة التي تتناول إمكانية تطويل قصار القامة والأقزام من 30 إلى 35 سم.

مصر لديها خبرة في التعامل مع العيوب الخلقية الخاصة بالعظام

وأوضح رئيس قسم العظام بجامعة بنها، أنه يتم الآن إصلاح الاعوجاج بأحدث الطرق العلمية والعيوب الخلقية، مثل القصر الخلقي لعظمة الساق والقصر العظمي لعظمة الفخذ، كاشفًا أن معدل العيوب الخلقية كثيرة نتيجة النمو السكاني المتزايد.

ولفت إلى أنّ مصر من أكثر الدول التي لديها خبرة في التعامل مع العيوب الخلقية للعظام نتيجة التعامل مع العديد من الحالات عكس أوروبا وباقي الدول التي تتصف هذه الأمراض لديها بالندرة.

مؤتمر القاهرة ضمن أهم 3 مؤتمرات بمجال إصلاح تشوهات العظام

ولفت إلى تطور النشر الدولي المصري بمجال العظام في كل المجلات العلمية العالمية، كاشفًا عن وضع أهم مجلة عظام عالمية، مؤتمر القاهرة ضمن أهم 3 مؤتمرات في مجال إصلاح تشوهات العظام.