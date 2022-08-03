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مصرع طالب غرقا في ترعة المحمودية بالبحيرة

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إحسان شعبان
03:09 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
غرق طالب ــ صورة أرشيفية

غرق طالب ــ صورة أرشيفية

لقي طالب مصرعه غرقا داخل ترعة العيسوي بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي المحمودية العام.

إخطار بغرق طالب 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بمصرع طالب إثر غرقه اسفكسيا بترعة العيسوي التابعة لمركز المحمودية، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

انتشال الجثة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال طالب يدعى «حاتم عاطف أبو طرفة» 16 سنة، مقيم المحمودية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وشهدت قرية جبارس التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة أمس، مصرع مسن غرقا داخل ترعة القرية وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم إحسان شعبان