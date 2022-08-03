أستاذ اقتصاد سياسي: يجب استبدال الواردات الاستهلاكية بسلع مصنعة محليا

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة، إنّ هناك أهمية كبرى للمنتج المحلي، لافتًا إلى أن زيادة التصنيع المحلي يقلل من التكلفة، ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل البطالة، فضلًا عن أهمية الضرائب المُحصلة من الشركات والمصانع بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

ضرورة التصنيع المحلي

وأضاف «العمدة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سليمان على شاشة «النيل للأخبار» أنه من الضروري النظر إلى الواردات للتعرف على ما إذا كانت واردات استثمارية أو واردات استهلاكية، لافتًا إلى ضرورة استهداف تبديل كل الواردات الاستهلاكية بسلع مصنعة محليًا، سواء كانت سلعا زراعية أو صناعية أو بمجال الخدمات.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في توطين الصناعة

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي أن استهداف الدولة توطين الصناعة يترتب عليه حصولها على التكنولوجيا اللازمة لهذه الصناعة، كاشفًا عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تعني مجرد ضخ أموال فقط، إنما هي كيانات صناعية تتضمن التكنولوجيا الخاصة بها، والتي يترتب على نجاحها اتجاه الدولة لإنشاء العديد من المصانع لهذه الصناعات وهو ما يؤدي لتوطين الصناعة.

الصين من أكثر الدول سخاءً في تقديم التكنولوجيا

ولفت العمدة إلى أن المدينة الصناعية الصينية الجديدة بقناة السويس تعد من أكبر المدن الصناعية الصينية خارج الصين، مشيدًا بالصين التي تعد من أكثر الدول سخاءً في نقل التكنولوجيا.

توافر العديد من الخامات اللازمة بالصناعات بمصر

وأشار إلى أن المنتجات التي يتم تصنيعها بالكامل داخل مصر تشترط ألا تقل قواعد المنشأ بها عن 35%، لافتًا إلى توافر العديد من الخامات التي تستخدم في الصناعة داخل مصر مثل الرمال البيضاء المستخدمة في صناعة الزجاج، والمواد الخام التي تستخدم في صناعة الأسمنت، غير أن بعض الخامات غير موجودة مثل الأخشاب وبالتالي نضطر لاستيرادها لتصنيع الأثاث.