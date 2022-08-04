حظك اليوم برج الأسد الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الأسد إلى حب الحياة والعمل الكثير، فهو شخص هادئ أنيق ومتميز، يستطيع أن ينجح في لفت الانتباه إليه أينما وجد بأناقته ولباقته وحسن الحديث والتصرف أيضا في مختلف الأمور.

صفات برج الأسد في الحب

يُعرف عن مواليد برج الأسد بأنهم عاطفيون وصادقون، ويحبون التعبير عن مشاعرهم وعدم كتمانها فرغم أنهم أشخاص يعرف عنهم «التقل» إلا أنهم إذا وقعوا في الحب يكونوا صريحين مع الطرف الآخر، ولا يدعون الأمور للاحتمالات ويكونون حاسمين، كما أنهم مخلصون، ومحترمون، وكريمون، ولا يسعون إلى فرض إرادتهم وسلطتهم على شريك حياتهم فيحبون النقاش والتواصل والمشاركة في الرأي للتوصل إلى حلول في المشاكل التي يمكن أن تواجههم.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مربع برجك وهو ما يتطلب منك التزام الهدوء، كما يجب عليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا مهنية أو مشاكل أمامك وكن هادئا، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.