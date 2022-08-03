تطورات الحالة الصحية لشاهيناز بعد خروجها من المستشفى: تتبع خطة علاجية

غادرت الفنانة شاهيناز، المستشفى مساء أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية، أدت إلى نقلها لأحد المستشفيات، وانتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتساءل الجمهور عن طبيعة حالتها الصحية.

تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

وقال عصام نصر الدين، المستشار الإعلامي للفنانة شاهيناز في تصريحات لـ «الوطن»، إن «الفنانة شاهيناز خرجت من المستشفى أمس وبخير الحمد الله، وتتبع خطة علاجية في الوقت الحالي، وأوجه الشكر لكل من دعا لها وساندها في محنتها الأخيرة».

معاناة شاهيناز مع القولون

وتعاني الفنانة شاهيناز من آلام في القولون والمعدة، بسبب نشاطها الأخير بحفلها في الساحل الشمالي الذي أحيته الخميس الماضي، على أحد الشواطئ، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وذلك بحسب تصريحات زوجها الملحن آدم حسين لـ«الوطن».

شاهيناز ترقد في المستشفى

ونشرت شاهيناز، أمس صورة لها وهي ترقد بالمستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «دعواتكم بالشفاء.. اللهم أنت الشافي المعافي.. لا شفاء إلا شفائك».

أهم محطات في حياة شاهيناز

واشتهرت الفنانة شاهيناز من خلال أغنية «قولي قولي»، التي قدمتها في برنامج ستار أكاديمي، وبعدها أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج ستار ميكر؛ أول ألبوم لها عام 2003.

وطرحت مؤخرا أغنيتين، تحت عنوان «ولا أول مرة» وأغنية «ادفع اللي عليك» عبر صفحتها الرسمية الخاصة بمختلف المنصات السمعية والإلكترونية، وتعاونت مع كبار المؤلفين، وقدمت خلال مشوارها الفني؛ العديد من الأغاني التي نالت إعجاب الملايين من مُحبيها، منها أغنية أحب اعيشلك، وكمان وكمان.

يذكر أن شاهيناز طرحت أحد أغاني ألبوم حياتي أحلى، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي أغنية توتة توتة، وحققت حينها نجاحا باهرًا، وتعاونت مع كبار الملحنين والمؤلفين، منهم مصطفى الريدي، محمد عبدالحميد، محمد الصواف، أدم حسين، وغيرهم.