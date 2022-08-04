حظك اليوم برج العذراء الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر مولود برج العذراء من أكثر الشخصيات التي تميل إلى النقد فكل أمر لا يعجبه يبدي رأيه فيه ولا يستطيع الصمت، الأمر الذي يزعج من حوله كثيرا، ويتمير بأنه شخص عقلاني، ومن الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، وإذا واجهوا أمر أو مشكلة أو أزمة فإنهم يأخذون وقتا كبيرا قبل اتخاذ أي قرار، وعلى المستوى المهني فهو شخص جاد في عمله ومتفاني.

صفات برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بحسه الفنيّ المميز فهو شخص ذواق يميل إلى الفن وحب الموسيقى والأغاني المختلفة ويعشق الرقص، كما يعبر عما في داخله من خلال الموسيقى، كما يتميز بذاكرته القوية، ويمتلك الكثير من الصبر، ويبحث عن الخير في قلوب الناس، وإذا وضع في موقف صعب تجده يتحمل المسئولية كثيرا حيث أنه يمتلك حس المسؤولية العالي.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم، ومهما كثر انشغالك ستنجح في توطيد صلتك بالجميع، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يمر مواليد برج العذراء بيوم مميز على الصعيد العاطفي والأسري وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة الوطن، إذ يجد مواليد هذا البرج راحتهم اليوم وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم والتقرب منهم وفق قولها.