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خبير اقتصادي: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات بعد اكتمال البنية التحتية

كتب:

هاجر عمر
06:00 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
نمو الاستثمارات - تعبيرية

نمو الاستثمارات - تعبيرية

أشاد الدكتور شريف الكريبي الخبير الاقتصادي، بقرار الحكومة لتحفيز الصناعة بأن تكون نسبة المكون الصناعي المصري لا تقل عن 40% في عقود مقاولات الأعمال، وأن يتم تفضيل المنتج المصري حتى لو زاد سعره على نظيره الأجنبي بنسبة 15%.

يمكن استثناء الصناعات التكنولوجية

وأضاف «الكريبي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سليمان ببرنامج «همزة وصل» على شاشة «النيل للأخبار»، أن هناك مناشدات منذ عام 1998 أن يكون المكون المحلي 45% للتصدير إلى دول الكوميسا، مشددًا على ضرورة مراعاة هذه النسب بصورة جيدة، لافتًا إلى أهمية استثناء الصناعات التكنولوجية.

مزايا الإنتاج الصناعي بمصر

ولفت الخبير الاقتصادي إلى دعم مصر لتجميع السيارات للشركات الكبرى على مدار سنوات طويلة، دون وجود صناعة حقيقية للسيارات بمصر، مشيرًا إلى تميز الإنتاج الصناعي بمصر، حيث يوجد سوق محلي كبير، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة للدولة المصرية مع حوالي 80 دولة على مستوى العالم، متضمنة دول الاتحاد الأوروبي ودولا أفريقية ودولا عربية، وهو ما يوفر لأي منتج أو مستثمر بمصر يستطيع تسويق منتجه محليًا إضافة إلى تصدير منتجه للخارج.

اكتمال البنية التحتية تضاف لمزايا مصر التاريخية الموقع والمناخ

وأشار الكريبي إلى أن مصر بالجمهورية الجديدة أضافت اكتمال البنية التحتية وتحويل قناة السويس لأهم مجرى ملاحي على مستوى العالم، إلى مزاياها التاريخية الموقع والمناخ، مناشدًا الدولة ضرورة إطلاق مؤتمر للصناعة.

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بقلم هاجر عمر