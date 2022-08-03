آخر موعد لتقديم ملفات الطلاب بمدارس المياه والصرف الصحي غدا

أكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن غدا الخميس، آخر موعد أمام الطلاب المقبولين في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2022/2023، لتقديم ملفاتهم، لافتة إلى أنه يسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ في حالة عدم تقديم ملف الطالب.

تقديم ملف الطالب عن طريق ولي الأمر شخصيا

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه يجري تقديم ملف الطلاب المقبولين في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2022/2023 عن طريق ولي الأمر شخصيا أو «صاحب الولاية التعليمية» للتوقيع على بعض الإقرارات.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المستندات المطلوبة للتقديم في المدرسة للعام الدراسي 2022/2023، وهي:

- ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني

- أصل شهادة الإعدادية + 2 صورة منها

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة منها

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر مسجل عليها رقم تليفونه

- البطاقة الصحية الخاصة بالطالب

- شهاده طبية معتمدة تفيد بأن الطالب لائق طبيا للالتحاق بالتعليم الفني

- إيصال إيداع المصروفات الدراسية «التعليم الفني» من البريد + 2 صورة منه

- 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 مطبوع عليها اسم الطالب رباعي

- شهاده ولاية تعليمية باسم ولي الأمر + 2 صورة منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين، مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال + 2 صورة منها

- مبلغ 1500 جنيه قيمة المصروفات المدرسية

- مبلغ 1000 جنيه قيمة قسط الجهاز اللوحي «تابلت» الخاص بالطالب

- استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكتروني «استمارة رقم 3».

موعد تقديم ملفات الطلبة المقبولين للعام الدراسي "2022/2023"