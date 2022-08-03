إيهاب بدر الدين يرد على شائعة وفاته: «ربنا يسامح اللي قال عني كده»

أبدى الفنان الشاب إيهاب بدر الدين، صاحب متلازمة داون، والشهير بشخصية «منجاوي»، استياءه من انتشار شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، إذ زعم مروجو الشائعة أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة صحية مفاجئة.

إيهاب بدر الدين يوجه كلمة لجمهوره

وقال إيهاب بدر الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا أساس للأنباء المنتشرة بشأن وفاته: «أنا حي أرزق وعايش، وحابب أطمن الناس اللي قلقانة عليا إني كويس، أما الناس اللي طلعوا عليا الإشاعة فربنا يسامحهم، أنا بحضر أفلام كتير جديدة الفترة الجاية».

أعمال إيهاب بدر الدين

وشارك إيهاب بدر الدين، في عدد من الأدوار الثانوية بأكثر من فيلم سينمائي، منها فيلم «كلمني شكرا» للمخرج خالد يوسف، بطولة عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وصبري فواز وحورية فرغلي وشويكار وكوكبة من النجوم، وجسد فيه شخصية «منجاوي».

وشارك أيضا في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011، مع محمد هنيدي وهناء الشوربجي، وفي نفس العام عمل مع عمرو عبدالجليل في فيلم «صرخة نملة»، وفي عام 2013 «الزوجة الثانية» مع أيتن عامر وعمرو عبدالجليل، وقدم مع يحيى الفخراني عام 2014، مسلسل «دهشة» للمؤلف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني، وآخر أعماله كان فيلم «سوق الجمعة» مع عمرو عبدالجليل وريهام عبدالغفور وأحمد فتحي ومحمود حجازي.