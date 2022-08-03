رابط طلب الالتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0.. للمعلمين والموجهين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط طلب الالتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0، موضحة أن التدريب يأتي في إطار جهودها لدعم وتأهيل المعلمين لإستكمال منظومة التعليم الجديدة استعدادا للعام الدراسي 2022-2023، إذ تعقد تدريبات لمعلمي وموجهي الصفوف بداية من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن.

خطوات الالتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0

- الدخول على رابط طلب الالتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0.

- طلب التحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0

- إدخال البيانات الشخصية وهي:

* الاسم

* العمر

*البريد الإلكتروني الموحد للمعلم

* رقم الهاتف المحمول

* رقم الهاتف المنزلي

* اختر المديرية

* اسم الإدارة

* اسم المدرسة

* نوع المدرسة

شروط الالتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0

أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق لها، أن شروط الالتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0 تتمثل في أن يكون المستهدف بالتدريب عن مادة التخصص المرشح عنها، وأن يكون شارك بفعالية في تدريب زملائه، لافتة إلى أنه ستجري إتاحة التقدم، حتى 11 أغسطس 2022.

خبير تربوي يكشف أهداف التدريب للمعلمين

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الهدف من التدريب هو تمكين المعلمين من استخدام استراتيجيات تدريس وأنشطة ووسائل ووسائط تعليمية وتقويمية جديدة تناسب المعلومات الجديدة في الكتب المدرسية.

وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن»، أن تطوير المناهج الدراسية لصفوف المرحلة الابتدائية لا يتحقق إلا بوجود معلم على وعي ودراية بأهداف التطوير وكيفية تقديم المحتوى لتحقق الأهداف المنشودة منه.

ونوه الدكتور حسن شحاتة، إلى أنه لا بد أن يتناول التدريب أهداف المواد التعليمية الجديدة وكيفية تدريسها بطريقة سليمة باستخدام الأنشطة التعليمية، موضحاً أن التدريب خاص برفع كفاءة المعلمين لأداء تدريس وتعليم أفضل بالنسبة للمناهج الجديدة.