«عبدالقوى»: دعم التحالف الأهلي بـ10 مليارات جنيه سيوجه للأسر الأولى بالرعاية

قال النائب طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الأهلي للعمل التنموي، إنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم التحالف الأهلي للعمل التنموي بـ9 مليارات جنيه.

عبدالقوي: الرئيس السيسي قرر زيادة دعم التحالف

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال الاجتماع الأخير له مع أعضاء التحالف أكد دعم الدولة بمليار جنيه، ليصبح الإجمالي 10 مليارات جنيه موجهة للأسر الأولى بالرعاية.

عبدالقوي: الدعم سيشمل الأسر

وأوضح أن التحالف يساعد المحتاجين في إنشاء مشروعات خاصة لهم تساعدهم على كسب أموالهم بشكل يومي ودائم، مشيرًا إلى أن الدعم الأخير من قبل الرئيس يتماشى مع خطة الدولة في تقديم فرص جديدة لتشغيل الشباب، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا، مستطردا: «الدعم سيشمل الأسر الأولى بالرعاية وتنميتها وإنشاء مشروعات للتكسب منها».

هذا وقد قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء «التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط التحالف الوطني، منذ انطلاقه مطلع العام الحالي، والذي يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.